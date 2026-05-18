Süper Lig’in son haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2’yi bularak 1 puanı kurtardı.

Art arda alınan kötü sonuçlar camiada tepkileri beraberinde getirdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın’la yolların ayrılması için çağrıda bulundu.

SERDAL ADALI İLE SERGEN YALÇIN BİR ARAYA GELECEK

Sezonun bitmesiyle birlikte Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın’la bir araya gelecek. Bir-iki gün içerisinde gerçekleşecek toplantıda deneyimli teknik adamın geleceği masaya yatırılacak.

DOĞRUDAN İSTİFASI İSTENMEYECEK

İstikrardan yana olan Serdal Adalı, doğrudan Sergen Yalçın’ın istifasını istemeyecek. Ancak Sergen Yalçın’ın istifa etmek istemesi halinde, vazgeçirmek için uğraşılmayacak. Sergen Yalçın’ın devam etmek istemesi halinde ise bir dizi yeni karar alınacak. Yönetim, futbol idaresinde değişikliklere gidecek.

SERKAN REÇBER GERİ PLANA ALINACAK

Siyah-beyazlı yönetim ilk olarak Sergen Yalçın'ın talebiyle göreve gelen Serkan Reçber’i geri plana çekecek. Reçber kulüp içerisinde yeni bir pozisyona geçecek.

YENİ SPORTİF DİREKTÖR GELECEK

Siyah-beyazlılar ayrıca futbol yönetimine takviye yapacak. Yönetim, yeni sezon öncesi sportif direktörlük görevine yeni bir isim getirecek.

EDUARD GRAF'IN YETKİLERİ ARTACAK

Borussia Dortmund’dan büyük bir beklentiyle transfer edilen Futbol Direktörü Eduard Graf’ın ise yetkileri artırılacak. Transferlerden de Graf sorumlu olacak. Graf daha önce Sergen Yalçın'ın talebiyle daha pasif bir göreve alınmıştı.