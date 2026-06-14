Beşiktaş'ta yapamadı: Dünya bu düğünü konuşuyor

İngiliz futbol dünyasının tanıdık yüzü Alex Oxlade-Chamberlain ile pop müziğin küresel ismi Perrie Edwards, yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Portekiz'in Faro bölgesine bağlı tarihi Estoi köyünde gerçekleştirilen nikah töreni, kalabalık ve şaşaalı organizasyonlardan uzak, samimi ve içten bir atmosferiyle öne çıktı. 2022'de nişanlanan çiftin bu özel gününe yaklaşık 70 kişilik seçkin bir davetli listesi eşlik etti.

GELIİNLİK VE SMOKİN

Törende siyah smokiniyle göz dolduran Oxlade-Chamberlain'in yanında ailesi yer alırken, Perrie Edwards klasik beyaz bir Mercedes ile alana yürüyüşünü yaptı. Dünyaca tanınan şarkıcının zarif gelinliği, törende en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Portekiz güneşinin altında şekillenen bu görüntüler, çiftin sosyal medya hesapları üzerinden kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

FUTBOL DÜNYASINDAN DOSTLAR YANLARINDAYDI

Düğün, yalnızca müzik ve futbol dünyasını değil, iki gencin paylaştığı samimi dostlukları da bir araya getirdi. Oxlade-Chamberlain'in eski takım arkadaşları Danny Welbeck, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson ve Harrison Reed törende yerlerini aldı. Arsenal ve Liverpool günlerinden gelen bu köklü dostluklar, nikah masasının en renkli detaylarından birini oluşturdu.

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇEN BİR KARİYER

Oxlade-Chamberlain'in futbol kariyeri, Arsenal ve Liverpool gibi dev kulüpler kadar Türkiye'deki durağıyla da hafızalarda yer etti. Siyah-beyazlı formayı giyen İngiliz orta saha oyuncusu, Beşiktaş taraftarlarının da yüreğinde iz bırakan isimler arasına girdi. Kariyerinin farklı bir coğrafyaya uzanan bu sayfası, Türk futbolseverler için çiftin evlilik haberini daha özel kılan bir ayrıntı oldu.

LITTLE MIX'TEN DÜNYA SAHNESINE

Perrie Edwards, İngiliz pop grubu Little Mix'teki yıllarıyla müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan isimlerden biri. Grubun 2022'de belirsiz süreliğine ayrılmasının ardından solo kariyerine yönelen Edwards, hem sahnede hem de özel hayatında yeni bir sayfa açmış oldu. Oxlade-Chamberlain ile ilişkileri 2019'a dayanan çiftin hikayesi, o günden bu yana İngiliz basınının yakından takip ettiği romantik bir serüven olarak gündemdeki yerini korudu.