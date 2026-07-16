Beşiktaş'ta Trossard'ın imza töreninde Salah bombası

Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard için düzenlenen imza törenine siyah-beyazlı taraftarların yaptığı tezahürat damga vurdu.

Törene akın eden Beşiktaş taraftarı, Leandro Trossard'a sevgi gösterileri yaparken Liverpool'dan ayrılan ve serbest statüde bulunan Mısırlı yıldız Mohamed Salah için de tezahüratta bulundu.

Beşiktaş taraftarı, ''Ya Allah bismillah, Mohamed Salah'' ifadeleriyle tezahürat yaparak yönetime mesaj gönderdi ve o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Başkan Serdal Adalı'nın ise bu tezahürat sonrası gülümsediği görüldü.

SERDAL ADALI YALANLAMIŞTI

Mohamed Salah'ın adı kısa süre önce Beşiktaş ile anılsa da Başkan Serdal Adalı bu haberleri yalanlamıştı.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Basında çıkan haberlere göre Mohamed Salah Beşiktaş'a önerildi.

Salah'ın 15 milyon euro maaş istediği ve Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.

MOHAMED SALAH'IN KARİYERİ

15 Haziran 1992'de Mısır'ın Nagrig kentinde dünyaya gelen Mohamed Salah, futbola El Mokawloon altyapısında başladı. Genç yaşta gösterdiği performans sayesinde A takıma yükselen Salah, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2012 yılında İsviçre temsilcisi Basel'e transfer olarak Avrupa macerasına adım atan yıldız futbolcu, burada kazandığı lig şampiyonlukları ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansıyla adından söz ettirdi. Bu çıkışın ardından 2014'te İngiliz devi Chelsea'ye transfer oldu. Ancak Londra ekibinde istediği süreleri bulamayan Salah, sırasıyla Fiorentina ve Roma'da kiralık olarak forma giydi.

İtalya Serie A'da yeniden yükselişe geçen Mısırlı yıldız, Roma'daki başarılı performansıyla Avrupa'nın en değerli kanat oyuncularından biri haline geldi. Bunun ardından 2017 yazında Liverpool'a transfer olarak kariyerinin dönüm noktasını yaşadı.

Liverpool formasıyla ilk sezonunda kırdığı gol rekorlarıyla dikkat çeken Salah, kısa sürede kulübün sembol isimlerinden biri oldu. Kırmızılarla UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, FA Cup, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşayan tecrübeli futbolcu, birçok kez Premier Lig'de gol kralı olmayı da başardı.

Bireysel kariyerinde Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü birçok kez kazanan Salah, Premier Lig'de sezonun oyuncusu ve Altın Ayakkabı gibi prestijli ödüllerin de sahibi oldu. Attığı goller ve yaptığı asistlerle Liverpool tarihinin en golcü futbolcuları arasına giren yıldız oyuncu, kulübün efsaneleri arasında gösteriliyor.

Mısır Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Mohamed Salah, ülkesini Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası elemelerinde başarıyla temsil etti. Milli formayla attığı kritik gollerle Mısır'ın uluslararası arenadaki en önemli kozlarından biri olmayı sürdüren deneyimli futbolcu, ülkesinde büyük bir kahraman olarak görülüyor.

Hem saha içindeki liderliği hem de profesyonelliğiyle örnek gösterilen Mohamed Salah, yıllardır dünya futbolunun en istikrarlı yıldızlarından biri olarak kariyerine başarılarla devam ediyor.