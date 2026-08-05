Beşiktaş'ta Trossard gelişmesi: TFF'ye bildirildi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Hradec Kralove maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta beklenen Leandro Trossard gelişmesi gerçekleşti.

LİSANSI ÇIKTI

Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun lisansını çıkardı. Oyuncunun bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sistemine yükledi.

"İKİ İDMANA ÇIKTIĞI İÇİN BİZİMLE BERABER GELMEYECEK"

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Trossard'ın Avrupa Ligi kadrosunda yer almamasıyla ilgili olarak "Aramıza geldiği için çok mutluyum. Sonunda gerçekten geldi. Biz de gelmesini dört gözle bekliyorduk. Şu ana kadar iki idmana çıktı. O yüzden bizimle beraber bu maça gelmeyecek, bizimle beraber olmayacak. Ama ikinci maçın ne olacağını beraber göreceğiz. Trossard da gerçekten bize bir kalite katacak, bize bir tecrübe katacak. Onunla beraber çalışmak için, sahada görmek için sabırsızlanıyorum" demişti.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Transferi daha önceden tamamlayan Beşiktaş'ın lisansı neden çıkarmadığı tartışma konusu olmuştu. Siyah-beyazlıların limit nedeniyle henüz lisansı çıkaramadığı iddia edilmişti.