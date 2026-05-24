Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Kurtar bizi Reis!

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırdıktan sonra başladığı arayışlarda henüz sonuca ulaşamadı.

Siyah beyazlılarda Önder Özen'in futbol direktörlüğüne getirilmesinin ardından adaylar belirlendi ve çalışmalar başladı. Ancak bu çalışmalardan şu ana kadar istenen aşama kaydedilemedi.

Beşiktaş'ın Hürriyet'teki habere göre Önder Özen'in istediği Ange Postecoglou için girişimde bulunduğu belirtildi.

Ancak Avustralyalı teknik adamın yıllık 5 milyon euro istemesi nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

SON ÇARE REIS!

Siyah beyazlıların bunun üzerine son çare olarak Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis'e gidecekleri ileri sürüldü.



Alman hoca Samsunspor'da başarılı olmuş ve takımı Avrupa kupalarına taşımayı başarmıştı.

Reis'in adı Samsunspor'dan sonra bazı Alman kulüpleriyle anılıyordu. Reis daha önceki açıklamasında Beşiktaş'ı çalıştırmaya sıcak baktığını belirtmişti.