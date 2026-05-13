Beşiktaş'ta Sergen Yalçın giderse yerine gelecek isim ortaya çıktı

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, Süper Lig’de havlu atmasının ardından Türkiye Kupası’na da veda etti.

YÖNETİM DEVAM KARARI ALDI

Siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın istifasını isterken olağanüstü toplanan yönetim kurulu, yola devam kararı aldı.

AYRILIK HALİNDE EN GÜÇLÜ ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Devam kararına rağmen ligin son haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının ardından yolların ayrılabileceği belirtilirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü’de yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın’la yolların ayrılması ihtimaline karşın planını yaptı. Serdal Adalı, ayrılık durumunda yine yerli bir teknik direktörle çalışmak istiyor. Bu doğrultuda en güçlü adayın Şenol Güneş olduğu ifade edildi.

2 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Şenol Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştırdı. Güneş bu sürede 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.