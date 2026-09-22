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Beşiktaş'ta Serdal Adalı dışında aday çıkmadı

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul öncesi Serdal Adalı tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ta Serdal Adalı dışında aday çıkmadı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi açıklama geldi.

SERDAL ADALI TEK ADAY

Kulüp başkanı Serdal Adalı'nın tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaştığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzün 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 4 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylığı sürecine ilişkin Sayın Serdal Adalı, tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaşmıştır. Tüzüğümüz gereği başkan adaylık başvuru dilekçesi ve geçici yönetim kurulu listesini başkanlığımıza teslim etmiştir. Beşiktaş Divan Başkanlık Kurulu olarak, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyor, tüm genel kurul üyelerimizi toplantıya katılmaya davet ediyoruz.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Serdal Adalı
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