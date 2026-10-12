Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Derbide olmayacak

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'den kötü haber geldi. Mücadelenin 30. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen deneyimli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı.

CERNY'NİN MR SONUÇLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş, yapılan kontroller ve MR incelemesinin ardından Çek futbolcunun sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem belirlendiğini duyurdu. Siyah-beyazlı ekip, Cerny'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını bildirdi.

GÖZLER TRABZONSPOR MAÇINDA

Beşiktaş, 19 Ekim'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Cerny'nin yaşadığı kas sakatlığının ardından bu mücadelede forma giyip giyemeyeceği yakından takip ediliyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncunun perşembe günkü Hoffenheim maçında forma giymesini beklemediğini belirtmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadığı müsabakanın 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Vaclav Cerny'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."