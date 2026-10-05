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Beşiktaş’ta Orkun Kökçü sevinci: Geri dönüş tarihi belli oldu!

Siyah-beyazlıların bu sezonki en formda isimlerinden biri olan Orkun Kökçü’nün milli arada yaşadığı sakatlık, teknik heyeti harekete geçirdi. Yıldız futbolcunun geri dönüş tarihi belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü sevinci: Geri dönüş tarihi belli oldu!

Ayak başparmağındaki çatlak nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan 25 yaşındaki yıldızın son durumu ve sahalara dönüş tarihi netleşti.

SAĞLIK HEYETİ SEFERBER OLDU

Beşiktaş formasıyla kritik Marsilya ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında büyük fedakarlık göstererek sakat şekilde sahaya çıkan, A Milli Takım'ın İtalya mücadelesinde de görev almıştı.

Ancak karşılaşma sonrasında ayak parmağındaki ağrılarının dayanılmaz seviyeye ulaşması üzerine ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarılarak kulübüne gönderildi.

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Siyah-beyazlı sağlık heyeti, oyuncuyu 11 Ekim'deki Kocaelispor karşılaşmasına yetiştirebilmek için yoğun bir tedavi programı uyguluyor.

Kısa süre dinlendirilen milli oyuncunun, önümüzdeki günlerde takımla antrenmanlara başlaması planlanıyor.

ITALIANO'NUN VAZGEÇİLMEZİ: 12 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Sezon başında kulüp rekoru kırarak Benfica'dan transfer edilen başarılı orta saha oyuncusu, Beşiktaş’ın bu sezonki hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı.

Çıktığı 12 resmi karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik muazzam bir performans sergileyen Orkun Kökçü, skora doğrudan 8 kez etki ederek takımının şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri haline geldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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