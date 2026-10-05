Halk TV Spor Beşiktaş’ta Orkun Kökçü sevinci: Geri dönüş tarihi belli oldu!

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü sevinci: Geri dönüş tarihi belli oldu! Siyah-beyazlıların bu sezonki en formda isimlerinden biri olan Orkun Kökçü’nün milli arada yaşadığı sakatlık, teknik heyeti harekete geçirdi. Yıldız futbolcunun geri dönüş tarihi belli oldu.