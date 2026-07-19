Beşiktaş'ta Mauro Icardi bombası: Yönetim hemen harekete geçti

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye veda etti. Bir süredir Arjantinli futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan yönetim herhangi bir sonuç alınamayınca vedayı açıkladı.

MAURO ICARDI'Yİ BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİ

Mauro Icardi'nin vedası Galatasaray camiasında üzüntüyle karşılanırken Beşiktaş iddiası ortalığı karıştırdı. Ertan Süzgün'ün haberine göre; oyuncunun menajeri Elia Pino, siyah-beyazlılarla temasa geçti.

Arjantinli yıldızı Beşiktaş'a öneren Elia Pino'nun kısa süre içerisinde yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

İTALYA VE MEKSİKA'DAN DA İLGİLENENLER VAR

Beşiktaş'ın yanı sıra İtalya ve Meksika'dan bazı kulüplerin Mauro Icardi'yle ilgilendiği biliniyor. Oyuncu geleceğiyle ilgili son kararı önümüzdeki günlerde verecek.

ÜST ÜSTE 4 SEZON ŞAMPİYON OLDULAR

4 sezondur Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.