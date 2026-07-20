Beşiktaş'ta kriz sonrası Salah kararı verildi: Serdal Adalı planını yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Mohamed Salah belirsizliği devam ediyor. İlk etapta oyuncu ve menajeriyle anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar son anda çıkan ek maddi talepler karşısında isyan etti.

MENAJERİ YÜZDE 35 KOMİSYON İSTEDİ

12 milyon euro maaşla 2 yıllık anlaşmaya varan Serdal Adalı, oyuncunun menajerinin yüzde 35'leri bulan komisyon talebi nedeniyle geri adım attı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Bu durumu kabul etmeyeceklerini vurgulayan Serdal Adalı, "Medyada Salah'la anlaştığımız haberi çıkar çıkmaz oyuncunun menajeri, mali taleplerini gündeme getirdi ve komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

SERDAL ADALI SALAH'LA BİRE BİR GÖRÜŞECEK

Mohamed Salah'ın yaşananlardan haberi olmadığını söyleyen Serdal Adalı'dan flaş bir hamle geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Adalı, oyuncunun menajerini aşarak Mohamed Salah'la bire bir görüşme yapacak.