Beşiktaş'ta Italiano'dan derbi açıklaması: Kadroya neden alınmadığı belli oldu

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Derbiden galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Burada olmak gerçekten büyük bir onur. Çok önemli bir derbi, büyük bir ayrıcalık. Tüm Türkiye izleyecek. Ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz, farkındayız. 3 puan için iki ekip savaşacak. Daha ligin 4. haftası. Bugün kendimizi göstermek istiyoruz. Büyüklüğümüzü göstermek istiyoruz. Rakibimiz iyi bir takıma sahip, Şampiyonlar Ligi'ndeler. Deplasmandayız şu anda. Elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.

"SON İDMANDA KAS AĞRISI YAŞADI"

Miretti'nin neden kadroya alınmadığıyla ilgili Vincenzo Italiano, "Miretti, son idmanda küçük bir kas ağrısı yaşadı. Büyük problem değil ama dinlendirmek istedik. Çok yakında takımla çalışacak. Orta saha çok önemli. Maçın kaderini belirler. İki Fransız'a karşı iki Türk oynayacak. Guendouzi ve Kante'ye karşı Salih ve Orkun. Çok güzel bir düello olacak. Hangi orta sahanın daha iyi olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.