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Beşiktaş'ta imzalar atıldı: 4 yıllık anlaşma yapıldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Oyuncu bir an önce Slovakya kampına katılacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ta imzalar atıldı: 4 yıllık anlaşma yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi gerçekleşti. Siyah-beyazlılarda, Kassoum Ouattara, 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Beşiktaş'tan transfere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara’nın nihai transferi hususunda AS Monaco ile anlaşmaya varılmış ve Ouattara ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kassoum Ouattara’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

KAMPA KATILACAK

Beşiktaş'a resmen transfer olan Kassoum Ouattara'nın Slovakya'ya giderek sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

24 MAÇTA 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Monaco formasıyla 24 maça çıkan Kassoum Ouattara, bin 363 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, 4 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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