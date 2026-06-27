Beşiktaş'ta hazırlıklar öncesi moral yemeği

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon öncesi düzenlenen yemekte bir araya geldi.

BAŞKAN SERDAL ADALI BİZZAT KATILDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemek organizasyonuna başkan Serdal Adalı, futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano ve antrenörler ile futbolcular katıldı.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Yemekte Özen ve Italiano ile sohbet eden Serdal Adalı, futbolculara başarı dileğinde bulundu. Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Pazar günü (yarın) başlayacak.

YENİ SEZON FORMALARI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Siyah-beyazlılar, yeni sezon formalarını da tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi forma tedarikçisini değiştiren Beşiktaş yönetimi, 29 Haziran Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda düzenleyeceği lansmanla formalarını tanıtacak.