Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın yardımcılarından birisi olan Murat Kaytaz takımdan ayrıldı ve veda paylaşımı yaptı. Kaytaz paylaşımında ''Beşiktaş Ailesine başarılarla dolu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta bir ayrılık daha: Veda etti

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin görevden ayrılması sonrası veda mesajları gelmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlı takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan Murat Kaytaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş’a veda etti.

Beşiktaş taraftarına, yönetime, teknik ekibe ve futbolculara teşekkür eden Kaytaz, görev süresi boyunca kendilerine destek veren herkese minnet duyduğunu belirtti.

‘’BAŞARILARLA DOLU BİR GELECEK DİLİYORUM’’

Murat Kaytaz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başta büyük Beşiktaş taraftarına, ilk günden son güne kadar arkamızda duran Sayın Başkanımız ve yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarıma ve futbolcu kardeşlerime bize inanıp destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş Ailesine başarılarla dolu bir gelecek diliyorum."

