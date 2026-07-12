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Beşiktaş'ta 2 yıllık anlaşma resmen açıklandı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Dusan Alimpijevic'le sözleşme uzattı. Sırp başantrenör, 2 yıllık anlaşmayı imzaladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ta 2 yıllık anlaşma resmen açıklandı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam! 2023-2024 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inandığımız başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

LİGİ 2. SIRADA TAMAMLADILAR

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı son 2 sezonu ligde 2. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar, Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe'ye kaybetti.

EUROLEAGUE'DE MÜCADELE EDECEKLER

Monaco'nun çekilmesi üzerine başvurusu kabul edilen Beşiktaş bu sezon Euroleague'de mücadele edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Basketbol
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