Beşiktaş'ta 2 isim yolcu: Talipleri çıktı

Yaz transfer döneminin en aktif takımlarından birisi olan Beşiktaş'ta gelenler kadar ayrılacak futbolcular ile ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Alman ekibi Schalke 04, savunma oyuncusu Felix Uduokhai için harekete geçti.

TEMASLAR BAŞLADI: OLUMLU İLERLİYOR

Schalke 04'ün tecrübeli savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak amacıyla Beşiktaş ile resmi temaslara başladığı öğrenildi.

Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edilirken, Alman stoperin de kariyerini yeniden ülkesinde sürdürme seçeneğine sıcak yaklaştığı aktarıldı. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması ve transferin geleceğine ilişkin tablonun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

AMIR HADZIAHMETOVIC'E KONYASPOR KANCASI

Beşiktaş'ın Bosnalı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'e Süper Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor. Deneyimli futbolcuyu yakından izleyen kulüpler arasında eski takımı Konyaspor'un da yer aldığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı ekibin, oyuncunun siyah-beyazlı kulüpten ayrılması durumunda transfer için resmi adımlar atmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un da Amir Hadziahmetovic'in yeniden takıma kazandırılması fikrine olumlu yaklaştığı ve bu transfere onay verdiği belirtiliyor. Tecrübeli orta sahanın yeniden Konya ekibinin formasını giyme ihtimali her geçen gün daha fazla konuşulmaya başlanmış durumda.

Beşiktaş cephesinde ise yönetimin, oyuncuya ulaşan teklifleri hem mali açıdan hem de yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda titizlikle değerlendirdiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verebileceği ifade edildi.