Beşiktaşlı yıldızdan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası olay paylaşım

Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nda yarı finalde elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yollarımızın karşılıklı anlaşarak ayrıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.”

Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

TIAGO DJALO'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Beşiktaşlı futbolcu Tiago Djalo'dan Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası flaş bir paylaşım geldi.

Djalo kendi hesabından secdeye eğildiği Beşiktaş formalı bir fotoğrafını paylaştı.

26 yaşındaki futbolcunun paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu.

İşte Tiago Djalo'nun yaptığı paylaşım: