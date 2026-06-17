Beşiktaşlı oyuncunun annesinin Fenerbahçe'ye küfür isyanı: Ne affederim ne unuturum

Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş GAIN'i yenerek final serisinde durumu 1-1'e getirdiği ikinci maçın ardından Siyah - Beyazlı oyuncunun annesi isyan etti.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyun kurucusu Berk Uğurlu'nun annesi İrem Uğurlu, Instagram hesabından duygusal ve sert bir açıklama yayımladı.

4.5 YAŞINDA BAŞLADI

Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu belirten İrem Uğurlu, oğlunun Fenerbahçe altyapısında 4,5 yaşında başladığını, disiplin ve emekle A Takım'a, oradan da A Milli Takım'a kadar yükseldiğini hatırlattı. Ardından yaşananları şu sözlerle aktardı:

Dün, kulübüne ve formasına yıllarını vermiş oğluma maç boyunca kabul edilemez hakaretler edildi, ağır küfürler yöneltildi ve sistematik bir şekilde mobbing uygulandı. Bugün yaşananları gördükten sonra, oraya gelmemekle ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anlıyorum.



"NE AFFEDECEĞİM NE UNUTACAĞIM"

Uğurlu açıklamasına son derece net bir notla son verdi:

Bir evlat yetiştiren, onun hayalleri ve başarısı için yıllarını veren bir aile olarak yaşadığımız hayal kırıklığını tarif etmekte zorlanıyorum. Bu yaşananları ne affedeceğim ne de unutacağım.