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Beşiktaşlı büyükelçi Galatasaraylı oldu

Galatasaray, 26. şampiyonluğunu Belçika'nın başkenti Brüksel'de kutladı. Beşiktaşlı büyükelçi Galatasaraylı oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaşlı büyükelçi Galatasaraylı oldu

Galatasaray, 26. şampiyonluğunu Belçika'nın başkenti Brüksel’deki etkinliklerle kutladı.
Belçika Galatasaray Taraftarlar Derneği'nce düzenlenen organizasyonda ilk durak Grand Place Meydanı'ndaki belediye binası oldu.

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Kutlamalara Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Bakanlar, Belçika Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Taşkın Kökten ve Anderlecht Kulübü Başkanı Michael Verschueren katıldı.

BEŞİKTAŞLI BÜYÜKELÇİ GALATASARAYLI OLDU

Belçika'daki kutlamalarla ilgili izlenimlerini yazan gazeteci Levent Tüzemen, bir ayrıntıyı da aktardı. Tüzemen, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaşlı büyükelçi Galatasaraylı oldu - Resim : 2
"Dursun Özbek, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'le bir araya geldi. Beşiktaş taraftarı olan Tantekin, Özbek'e siyah-beyazlılar şampiyon olana kadar Galatasaray'ı tutacağına dair söz verdi!"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Belçika Dursun Özbek
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