Beşiktaş'la görüşen Salah'ın transfer şartı belli oldu: Yönetime bildirdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Mohamed Salah. Oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılar transferde önemli mesafe kat etti.

Taraflar arasında finansal konulara dair pazarlıklar devam ederken görüşmeler sırasında Salah'tan flaş bir talep geldi.

"HER MAÇTA OYNAMAK İSTİYOR"

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Salah'tan bazı maçlarda yedek oturma ihtimaline dair görüş aldı. Salah ise cevaben her maçta süre almak istediğini vurguladı.

Mohamed Salah ayrıca kanat pozisyonunun yanı sıra bazı durumlarda forvet veya forvet arkasında da oynayabileceğini yönetime bildirdi.

MADDİ KONULARIN ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR

Taraflar arasında maddi konuların çözülmesi halinde Mısırlı futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'a gelerek 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

12 GOL VE 10 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Liverpool formasıyla 41 maça çıkan Mohamed Salah, 12 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.