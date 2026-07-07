Kaleye takviye yapmak için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, aradığı kaleciyi Almanya’da buldu.

Almanya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Alexander Nübel transferi için Bayern Münih ile görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Alman devi ile anlaşma sağladı.

BU AKŞAM İSTANBUL’DA OLACAK

Transferde sona gelinirken, Alexander Nübel’in bu akşam İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Ayrıca Beşiktaş yönetiminin, Nübel’i UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynanacak maçlara yetiştirmeyi planlıyor.

BONSERVİS BEDELİNİ DUYURDULAR

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Beşiktaş, Alexander Nübel transferi için Bayern Münih’e 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Yapılan anlaşma kapsamında 5 milyon euroluk da bonus paketi olduğu ifade edildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Haberin devamında, Beşiktaş’ın Nübel’in temsilcileri ile yaptığı görüşme sonrası 2029’a kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı.

Nübel’in Beşiktaş’tan yıllık 5 milyon euronun üzerinde kazanacağı belirtildi.

49 MAÇTA FORMA GİYDİ

3 sezon boyunca Stuttgart’ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon çıktığı 49 maçta 70 gol yerken 14 maçta kalesini gole kapadı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Nübel, Alman Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyordu.