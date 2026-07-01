Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'a geliyor: Ödenecek bonservis belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sol beke takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar sonunda mutlu sona ulaştı.

KASSOUM OUATTARA'YLA ANLAŞILDI

Bir süredir Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Kassoum Ouattara'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş yönetimi anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar hem oyuncuyla hem de kulübüyle prensipte el sıkıştı.

8 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Monaco'yla 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında anlaştı. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından resmi imzaların atılacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Kassoum Ouattara sağlık kontrollerinden geçmek ve transferi tamamlamak için İstanbul'a geliyor. Oyuncunun saat 23.40'ta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinde problem çıkmazsa oyuncu doğrudan Slovakya kampına katılacak.