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Beşiktaş'ın yeni hedefi ortaya çıktı: Rota İngiltere'ye döndü

Vincenzo Italiano'yu teknik direktör koltuğuna getiren Beşiktaş transfere yoğunlaştı. Siyah-beyazlılar, İngiltere'de Leicester City forması giyen Abdul Fatawu'yu gündemine aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ın yeni hedefi ortaya çıktı: Rota İngiltere'ye döndü

Beşiktaş, teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getirdikten sonra transfer çalışmalarına başladı.
Kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Abdul Fatawu'yu gündemine aldı.

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GANALI OYUNCU TAKİBE ALINDI

A Spor'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, İngiltere Championship'te Leicester City forması giyen Ganalı oyuncuyu takibe aldı.
Abdul Fatawu'nun 10+4 yabancı kuralındaki genç oyuncu kriterlerine uyduğu ve Beşiktaş'ın listesinde yer alan profiller arasında bulunduğu kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

2024-2025 yaz transfer döneminde Sporting'den 16.25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leicester City'e transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, geride bırakılan sezonda çıktığı 44 maçta 9 gol atarken 8 de asist yaptı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro oalrak gösteriliyor.

Vincenzo Italiano için düzenlenen imza töreninde konuşan futbol direktörü Önder Özen, "10+4 kuralının değişmemesinden memnuniyet duyuyorum. +4 için 3 yerimiz var, oraya bakıyoruz. Hoca 23 yaş altı oyuncular talep ediyor." demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Önder Özen
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