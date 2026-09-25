Beşiktaş’ın Valencia karşısındaki geri dönüşü yetmedi

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THY EuroLeague’de 13 yıllık özlemin ardından yeniden devler sahnesine çıkan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, taraftarı önünde çıktığı sezonun açılış maçında Valencia Basket’e son saniye basketiyle 94-96 mağlup olarak EuroLeague macerasına talihsiz bir başlangıç yaptı.

En son 2012-2013 sezonunda Ergin Ataman yönetiminde Turkish Airlines EuroLeague sahnesinde boy gösteren ve aradan geçen 13 yılın ardından organizasyondan aldığı wild card (özel davetiye) ile devler ligine muhteşem bir dönüş yapan Beşiktaş, taraftarına galibiyet armağan edemedi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde kapalı gişe oynanan ve tribünlerin adeta karnaval alanına döndüğü karşılaşmada siyah-beyazlılar, maça büyük bir enerjiyle başlasa da İspanya temsilcisinin dış atışlarına engel olmakta zorlandı.

12 SAYIDAN GERİ DÖNÜŞ

Mücadelenin 3. çeyreğinin sonlarına doğru ritmini kaybeden temsilcimiz, savunmada yaşadığı aksaklıklar sonrası 69-81’lik skorla 12 sayı geriye düştü. Ancak salonu dolduran binlerce taraftarının coşkulu desteğini arkasına alan Beşiktaş, son periyotta adeta parkede devleşti.

Savunma sertliğini artıran ve hücumda ritmini bulan siyah-bayazlılar, yakaladığı seriyle maçı çevirmeyi başardı. Müthiş bir direnç koyarak skoru 91-86'ya getiren Beşiktaş, salonu adeta bayram yerine çevirdi.

SON TOPTA YIKILDI

Son dakikalarda oyunun kontrolünü yeniden eline alan Valencia Basket, bulduğu kritik sayılarla skoru İspanyollar lehine çevirmeyi başardı. Karşılaşmanın son hücumuna 2 sayı geride giren Beşiktaş’ta Jaylen Nowell, maçı uzatmaya veya kazandırmaya götürecek kritik şutta isabet sağlayamadı.

Süre bitiminde skor tahtasında 94-96’lık Valencia üstünlüğü yer alırken, Beşiktaş 13 yıl sonra adım attığı EuroLeague arenasının ilk haftasında parkeden kıl payı mağlubiyetle ayrıldı.