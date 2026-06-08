Beşiktaş'ın tükenmez kalemi: "Başkan tam ortasında kız istemeye gidiyor!"

Beşiktaş, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'yu görece getirdi. İtalyan teknik adam önceki gün sözleşme imzaladı.

Yorumcu Kaya Çilingiroğlu, imza töreninde yaşananları eleştirdi. Çilingiroğlu şunları söyledi:

"Sayın başkan Beşiktaş’ın kötü giden 5 senelik sürecini değiştirecek bir teknik adam getiriyorsun, basın toplantısının ortasında 'Rıdvan sürekli mesaj atıyor, ben kız istemeye gidiyorum' diyorsun.

Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Rıdvan’ın kız isteme hikayesi 15 dakika bekleyemez mi?

Toplantının ortasında ben kız istemeye gidiyorum diyen bir başkan. Olmaz böyle bir şey. Sen orada Beşiktaş’ı temsil ediyorsun, kendini değil.

İtalyanlar seyrediyor bu basın toplantısını. Başkan nereye gitti diyorlar kız istemeye gitti diyorsun. Doğru bir davranış mı?

"İMZA ATILAN KALEME BAKTINIZ MI?

Bu basın toplantıları kulübün değerleri, ileride bunları satacaksın. Kulübün PR’sini yapıyorsun.

Basın toplantısı yapıyorsun. İmza atılan kalemlere baktınız mı? Tükenmez kalem. Beşiktaş markasını temsil ediyorsunuz siz. 5 liralık kalem kullanıyorsun.

Her şeyin bir zarafeti vardır. Hiçbir şey bilmiyorsanız Milan’ı seyredin.”