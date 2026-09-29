Beşiktaş'ın sıradaki rakibi İsrail temsilcisi Maccabi

Beşiktaş Basketbol Takımı, EuroLeague'de 2'nci maçına çıkıyor. Temsilcimiz Beşiktaş yarın akşam deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.05'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta yayınlanacak.

GÜVENLİK NEDENİYLE SIRBİSTAN'DA

İsrail ekibi, güvenlik gerekçelerini sebep göstererek ev sahipliği yapacağı maçları ülkesi dışında oynuyor.

Gazze'deki savaş ve İsrail'e yönelik uluslararası tepkiler sürerken, İsrail takımlarının uluslararası spor organizasyonlarındaki müsabakalarıyla ilgili güvenlik tartışmaları da devam ediyor.

İsrail ekipleri uluslararası turnuvalarda mücadele etmeyi sürdürürken, güvenlik gerekçeleri nedeniyle bazı karşılaşmaların takımların kendi ülkeleri dışında oynanmasına karar veriliyor.

Bazı ülkelerde ise İsrail temsilcilerinin deplasman maçlarının “provokatif eylem ihtimali” gerekçesiyle tarafsız sahaya alınması gündeme geliyor.

Bu uygulama, İsrail takımlarıyla karşılaşacak ekiplerin kendi sahalarında oynama avantajından yararlanamamasına neden oluyor.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ SERÜVENİ

Avrupa Ligi'nde 13 sezonluk aranın ardından yeniden mücadele eden Beşiktaş, organizasyondaki ilk maçında İspanyol ekibi Valencia Basket'i İstanbul'da ağırladı.

Siyah-beyazlı ekip, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 96-94'lük skorla mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Maccabi Rapyd ile oynayacağı karşılaşma öncesinde ise maçın nerede gerçekleştirileceği ve güvenlik önlemleriyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ'IN MACCABİ KARŞISINDAKİ KARNESİ

Siyah-beyazlı takım daha önce Maccabi Rapyd ile iki kez karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, bu karşılaşmaların ilkinde rakibine 77-55, ikinci maçta ise 101-58 mağlup oldu.

İki takım arasındaki yeni mücadele öncesinde gözler hem karşılaşmanın oynanacağı saha hem de alınacak güvenlik tedbirlerine çevrildi.