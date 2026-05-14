Beşiktaş'ın kahır sezonuna son nokta: Nihayet the end!

Beşiktaş, taraftarlarının "Kahır sezonu" adını taktıkları sezona yarın Rize'de son noktayı koyacak. Siyah beyazlı takım, Sergen Yalçın yönetiminde hayal kırıklığı yaşadığı Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'i 4. sırada tamamlaması daha önce kesinleşen siyah beyazlı takım, son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, bu sezon ise çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 8'er beraberlik ve yenilgi yaşarken, 59 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip, beklentilerin uzağında kaldığı sezonu Rizespor deplasmanında noktalayacak. Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 1-0 yendi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah beyazlılarda Çaykur Rizespor müsabakasında iki oyuncu forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son karşılaşmasında oynamayacak.