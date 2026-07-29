Beşiktaş'ın istediği Lukaku Türkiye'de: Antrenmana çıktı

İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku, uzun süre Beşiktaş'ın transfer gündeminde kaldı. Siyah beyazlıların Lukaku'yu çok istediği belirtilirken, transferde olumlu adım atılamadı.

Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da mücadele eden Lukaku, Türkiye'ye geldi.

Antalya'da bir tatil köyünde kaldığı belirtilen Lukaku, antrenman yaparken görüntülendi.



Tatil için geldiği belirtilen Lukaku'nun hazırlanan programa göre bireysel antrenman yaptığı belirtildi.

NAPOLİ'DEN AYRILACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Bu arada İtalyan basınında yer alan haberlerde Lukaku'nun kulübü Napoli'den ayrılmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

33 yaşındaki futbolcu için İtalya'nın Juventus takımının devrede olduğu iddia edildi.

Lukaku'nun Dünya Kupası'nda oynaması nedeniyle tatile geç başladığı, İtalya'ya dönüşünde transferi için son kararın verileceği belirtildi.

Lukaku, Napoli'ye 2024'te transfer oldu.

45 resmi maça çıkan Lukaku, 15 gol atarken, 11 de asist yaptı.