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Halk TV Spor Beşiktaş'ın istediği Lukaku Türkiye'de: Antrenmana çıktı

Beşiktaş'ın istediği Lukaku Türkiye'de: Antrenmana çıktı

Beşiktaş'ın çok istediği belirtilen Belçikalı golcü Romelu Lukaku Türkiye'ye geldi. Lukaku antrenman yaparken görüntülendi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ın istediği Lukaku Türkiye'de: Antrenmana çıktı

İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku, uzun süre Beşiktaş'ın transfer gündeminde kaldı. Siyah beyazlıların Lukaku'yu çok istediği belirtilirken, transferde olumlu adım atılamadı.

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Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da mücadele eden Lukaku, Türkiye'ye geldi.
Antalya'da bir tatil köyünde kaldığı belirtilen Lukaku, antrenman yaparken görüntülendi.

Beşiktaş'ın istediği Lukaku Türkiye'de: Antrenmana çıktı - Resim : 2
Tatil için geldiği belirtilen Lukaku'nun hazırlanan programa göre bireysel antrenman yaptığı belirtildi.

NAPOLİ'DEN AYRILACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Bu arada İtalyan basınında yer alan haberlerde Lukaku'nun kulübü Napoli'den ayrılmaya hazırlandığı ileri sürüldü.
33 yaşındaki futbolcu için İtalya'nın Juventus takımının devrede olduğu iddia edildi.
Lukaku'nun Dünya Kupası'nda oynaması nedeniyle tatile geç başladığı, İtalya'ya dönüşünde transferi için son kararın verileceği belirtildi.
Lukaku, Napoli'ye 2024'te transfer oldu.
45 resmi maça çıkan Lukaku, 15 gol atarken, 11 de asist yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İtalya Belçika Beşiktaş Transfer
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