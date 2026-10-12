Beşiktaş'ın eski yıldızından olay sözler: Yönetimi hedef aldı

Beşiktaş'ın eski savunmacısı Gabriel Paulista, Corinthians'ın Palmeiras'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından kulüp yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Brezilyalı futbolcu, eski takımlarındaki yönetim anlayışını örnek göstererek oyuncuların yeterince korunmadığını savundu.

Giriş: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gabriel Paulista'dan Brezilya'da gündem yaratan açıklamalar geldi. Kariyerini Corinthians'ta sürdüren 35 yaşındaki savunmacı, Palmeiras karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından kulüp yönetimini hedef aldı. Paulista, aralarında Beşiktaş'ın da bulunduğu eski takımlarında futbolculara daha fazla sahip çıkıldığını dile getirdi.

"OYUNCULARI KORUMAK İÇİN CANLARINI BİLE VERİRLERDİ"

Palmeiras karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından konuşan Gabriel Paulista, Corinthians yönetiminin futbolculara yeterince destek vermediğini belirtti. Tecrübeli savunmacı, daha önce formasını giydiği kulüplerde oyuncuların korunduğunu vurguladı.

Paulista, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yönetimler, oynadığım tüm kulüplerde oyuncularını korurdu. Oyuncuları korumak için canlarını bile verirlerdi. Ama burada hiçbir koruma göremiyorum. Yöneticilerin arasında bu kulübe saygı duymayan, saygının ne anlama geldiğini bile bilmeyen çok sayıda insan var."

MAAŞLARIN ÖDENMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Corinthians yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Gabriel Paulista, kulüpte yaşanan sorunların futbolcuları ve çalışanları olumsuz etkilediğini söyledi. Yönetimden gelebilecek tepkilere rağmen açıklamalarını sürdürmekte kararlı olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, maaş ödemeleri konusuna da dikkat çekti.

Paulista, açıklamasının devamında şu sözleri sarf etti:

"Açıkçası, yaşananları artık önemsemiyorum. Yönetimden biri gelip de saçmaladığımı söylemek isterse buyursun, ben buradayım ve bunları ifade etmeyi sürdüreceğim. Maaşların ödenmesi, özellikle de kulüp çalışanlarının maaşının ödenmesi gerekiyor. Bu durum hepimizi kötü etkiliyor."