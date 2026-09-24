Beşiktaş'ın eski yıldızından itiraf: Gözüm kapalı gelirim

Yıllar sonra gelen itiraf niteliğindeki açıklamalar, o döneme dair dikkat çeken detayları yeniden gündeme taşıdı.

Siyah-beyazlılarda forma giydiği dönemi anlatan Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, takım arkadaşlarından taraftarlara kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

Futbol kariyerinde bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şu anda Sevilla'nın B takımında yardımcı antrenör olarak görev yapan Alvaro Negredo katıldığı bir programda siyah-beyazlılarda geçirdiği döneme dair önemli açıklamalarda bulundu.

''O TAKIM HARİKAYDI''

2017-2018'daki siyah-beyazlıların efsane kadrosu için konuşan Negredo, "O takım harikaydı. Sevilla'da birlikte oynadığım Adriano, Gary Medel, Türk Milli Takımı'nda forvet olan Cenk Tosun ve daha birçok çok iyi oyuncumuz vardı. Hem oyuncu hem de taraftar olarak futboldan en çok keyif aldığım yerlerden biriydi. Takım etrafındaki tutku seviyesi inanılmazdı." ifadelerini sarf etti.

''FUTBOLA OLAN TUTKU HARİKA''

Beşiktaş taraftarından övgü dolu sözlerle bahseden İspanyol teknik adam şu sözlerle devam etti:

"Takım için yaşıyorlar. Çok fazla duygu üretiyorlar ve hem iyiyi hem de kötüyü hissetmenizi sağlıyorlar. Oldukça radikal olabiliyorlar ama bence bu da onu bu kadar özel bir deneyim yapan şeylerden biri. Türklerin futbola olan tutkusu harika."

''OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCUYDU''

Ricardo Quaresma ile çok yakın olduklarını belirten Negredo, "Olağanüstü bir oyuncuydu. O kadar çok becerisi ve yeteneği vardı ki, bir forvetin ona uyum sağlaması bazen zor oluyordu. Hareketlerinizi ona göre uyarlamanız gerekiyordu. Soyunma odasını paylaştığım en yetenekli oyunculardan biriydi. Ayrıca çok karakterliydi ve çok sıkı antrenman yapardı. Arkadaş olduk. Bazen maçlar sırasında belirli bir pas veya karardan dolayı birbirimize kızardık ama bu futbolun bir parçası. Soyunma odasında veya maçın ortasında, etrafınızda çok fazla insan ve duygu var. Ama onunla çok iyi bir ilişkim var ve Türkiye'deki zamanımla ilgili çok güzel anılarım var." diye konuştu.