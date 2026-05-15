Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu
Son Güncelleme:

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ASEN ALBAYRAK

Karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek.
Albayrak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Şener yapacak.
VAR'da Turgut Doman, AVAR'da Emre Malok olacak.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta 3 futbolcu Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Hyeon-gyu Oh'un dışında özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son maçında yer alamayacak.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Zeqiri, takımından ayrı kalacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal Toure, Mustafa
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro