Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
Karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek.
Beşiktaş'ta 3 futbolcu Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Albayrak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Şener yapacak.
VAR'da Turgut Doman, AVAR'da Emre Malok olacak.
EKSİKLER
Sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Hyeon-gyu Oh'un dışında özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son maçında yer alamayacak.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Zeqiri, takımından ayrı kalacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu:
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal Toure, Mustafa
