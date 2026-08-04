Beşiktaş'ın beklediği haber geldi: Görüşmeler başlayacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, forvete takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, bu bölgeye yıldız transferi yapmayı planlıyor.

GÜNDEM DARWIN NUNEZ

Juventus ile sözleşme yenilemeyen ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Dusan Vlahovic’den istediği sonucu alamayan Beşiktaş, listesindeki diğer oyunculara yöneldi.

Siyah-beyazlı ekip, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’de forma giyen Darwin Nunez ile ilgileniyor.

Beşiktaş, Uruguaylı forveti satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

AL HILAL GÖRÜŞMELERE HAZIR

Sabah’ın haberine göre; oyuncu için bonservis kazandıracak bir teklif bulamayan Al Hilal’in kiralama teklifleri için görüşmelere hazır olduğu aktarıldı.

Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen ve teknik direktörü Vincenzo Italiano, Vlahovic konusunda bir görüşme yapacak.

Teknik ekibin de onay vermesi halinde Nunez için kulübüyle görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

NUNEZ’İN KARİYERİ

Kariyerinde Penarol, Almeria, Benfica ve Liverpool’da da oynayan Darwin Nunez, geçen yıl Al Hilal’e transfer oldu.

Kariyeri boyunca 306 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 117 gol atarken 51 asist yaptı.