Beşiktaş'ın başına bela oldu: Salah transferinde yine kriz çıkardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Mohamed Salah hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Mısırlı futbolcuya son teklifini yapıp bekleyişe geçti.

SON TEKLİF YAPILDI

Yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme öneren Beşiktaş yönetimi, maaş, bonus ve imaj haklarıyla yaklaşık 20 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı. Teklifin kabul edilmesi halinde oyuncunun toplam maliyeti 2 yıl için 40 milyon euroyu bulacak.

KOMİSYON TALEBİNİ ZAR ZOR İNDİRDİ

Ancak Sabah'ta yer alan habere göre; Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas'ın talepleri bitmiyor. Menajerlik komisyonu talebini 7.5 milyon eurodan 5 milyon euroya indiren Abbas bu sefer başka bir istekte bulundu.

İMAJ HAKLARI VE FORMA SATIŞINDAN DAHA ÇOK PAY İSTİYOR

Abbas, imaj hakları ve forma satışlarından talep ettiği payı yükseltti. İstediği rakamın satış hedeflerine ulaşılması halinde bir maaş kadar tutacak.

BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE NETLEŞECEK

Yapabilecekleri en iyi teklifi yaptıklarını vurgulayan Beşiktaş yönetimi transferin birkaç gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağını belirtti.