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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı eleyen Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 1
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland deplasmanına çıktı.

Temsilcimiz, MCH Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazandı ve adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 2
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Beşiktaş, 70. dakikada Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 3
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76. dakikada penaltı kazanan Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ağlara yolladığı topla farkı 2'ye çıkardı.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 4
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Ev sahibinde 53. dakikada kırmızı kart gören Martin Erlic, takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşı da 2-0'lık skorla aldı ve toplamda 3-0'lık skorla bir üst tura çıktı.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 5
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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Norveç ekibi Tromsö'yü 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup eden Çekya temsilcisi Hradec Kralove, Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Fotoğraf: 6
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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçlar 6 Ağustos Perşembe günü, rövanş maçları ise 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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