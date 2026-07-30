Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

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Ev sahibinde 53. dakikada kırmızı kart gören Martin Erlic, takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşı da 2-0'lık skorla aldı ve toplamda 3-0'lık skorla bir üst tura çıktı.