Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı eleyen Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland deplasmanına çıktı.
Temsilcimiz, MCH Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazandı ve adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.
Beşiktaş, 70. dakikada Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.
76. dakikada penaltı kazanan Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ağlara yolladığı topla farkı 2'ye çıkardı.
Ev sahibinde 53. dakikada kırmızı kart gören Martin Erlic, takımını 10 kişi bıraktı.
İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşı da 2-0'lık skorla aldı ve toplamda 3-0'lık skorla bir üst tura çıktı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Norveç ekibi Tromsö'yü 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup eden Çekya temsilcisi Hradec Kralove, Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçlar 6 Ağustos Perşembe günü, rövanş maçları ise 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.