Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı: Trossard kararı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak maç öncesinde son antrenmanını yaptı ve hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul'da oynanan maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, rövanş maçı öncesinde büyük bir avantajı elinde tutuyor.

Temsilcimiz, bu turu geçmesi halinde adını Avrupa Ligi'nde lig etabına yazdıracak.

Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

LEANDRO TROSSARD KADROYA ALINMADI

Beşiktaş, yapılan analiz sonucunda Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın kadroya alınmadığı duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Leandro Trossard, sağlık ekibimizce yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeni ile Kauno Zalgiris maçı kadrosunda yer almamıştır'' denildi.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Outtara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy