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Beşiktaş'ı yıkan haber: Avrupa Ligi öncesi açıklandı

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildi. Oyuncu UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda konuk edeceği Midtjylland karşısında olmayacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ı yıkan haber: Avrupa Ligi öncesi açıklandı
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı konuk edecek Beşiktaş'a kötü haber geldi. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi sakatlandı.

WILFRED NDIDI AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; oyuncunun ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildi. Açıklamada "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ı yıkan haber: Avrupa Ligi öncesi açıklandı - Resim : 1

BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?

23 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Midtjylland mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Siyah-beyazlılar eşleşmeden galip ayrılması halinde 3. ön eleme turuna yükselecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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