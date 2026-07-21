Beşiktaş'ı yıkan haber: Avrupa Ligi öncesi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'ı konuk edecek Beşiktaş'a kötü haber geldi. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi sakatlandı.

WILFRED NDIDI AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; oyuncunun ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildi. Açıklamada "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?

23 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Midtjylland mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Siyah-beyazlılar eşleşmeden galip ayrılması halinde 3. ön eleme turuna yükselecek.