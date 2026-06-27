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Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe şampiyon oldu

Fenerbahçe İstanbul Jet ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamladı.

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Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe şampiyon oldu

Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Final Serisi dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe şampiyon oldu - Resim : 1

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANDI

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelede zafere ulaşan sarı-lacivertli ekip, Avrupa şampiyonluğunun ardından Süper Lig'de de mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla tamamladı.

Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe şampiyon oldu - Resim : 2

4. SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe İstanbul Jet, bu sonuçla Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ndeki dördüncü şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe şampiyon oldu - Resim : 3

Fenerbahçe İstanbul Jet, ilk çeyreği 23-22 geride kapattı. İkinci periyodun başında Uğur Toprak'ın sayılarıyla oyuna ortak olan sarı-lacivertliler skoru 37-35'e getirirken, Beşiktaş mola aldı. İlk yarı ev sahibi ekibin 42-40 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe şampiyon oldu - Resim : 4

3 SAYI FARKLA KAZANDI

İkinci yarıya pota altından bulduğu sayılarla etkili başlayan Fenerbahçe İstanbul Jet, 50-46 öne geçti. Uğur Toprak'ın skorer oyununu sürdürdüğü üçüncü çeyreği 64-63 üstün tamamlayan konuk ekip, son periyotta da üstünlüğünü korudu. Mücadeleden 80-77 galip ayrılan Fenerbahçe İstanbul Jet, seriyi 3-1 kazanarak Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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