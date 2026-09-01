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Beşiktaş'ı uçuran adamın 28 sırrı: Tesadüf değil!

Beşiktaş, Çorum FK'yı yenerken 3 gol atan Vlahovic'in 28 sırrı. Tesadüf değil.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ı uçuran adamın 28 sırrı: Tesadüf değil!

Beşiktaş, Çorum FK'yı 6-2 yenerken, Vlahovic 3 gol birden attı.
Sırp golcü Dusan Vlahovic’in sırtındaki 28 numaranın tesadüfen seçilmediği ortaya çıktı.
Bu sayının hikayesinde hem çocukluk idolü Cristiano Ronaldo, hem kendisi hem de annesi var.

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Vlahovic, 28 Ocak’ta doğdu.
Annesinin doğum günü ise 28 Ağustos.
Ama 28’in hikayesi bununla da bitmiyor.

RONALDO DA GİDİYORDU

Vlahovic’in çocukluk idollerinden Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon’da profesyonel kariyerine adım attığı dönemde 28 numaralı formayı giyiyordu.
Yıllar sonra Avrupa’nın en önemli santrforlarından biri haline gelen Vlahovic de Beşiktaş’ta aynı numarayı seçti.
Böylece tek bir rakamda üç ayrı hikaye buluştu:
Ronaldo’nun 28’i.
Vlahovic’in doğduğu gün.
Annesinin doğduğu gün.
Sırp yıldız için sırtındaki 28, sadece bir forma numarası değil; çocukluk hayranlığını ve ailesini aynı yerde buluşturan özel bir sayı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Çorum FK
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