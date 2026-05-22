Beşiktaş'ı kabul edecek mi? Arda Turan'dan ilk açıklama

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü Arda Turan, ligde oynanan son maçın ardından Beşiktaş'la ilgili açıklama yaptı.

Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Shakhtar Donetsk, son hafta maçında kendi sahasında Kolos'a 1-0 mağlup oldu.

Böylece Arda Turan'ın takımı şampiyon olduğu sezonu 30 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı. 72 puanla da 1. sırada bitirdi.

ARDA TURAN'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Arda Turan, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında olmasıyla ilgili bir soruya cevap verdi.

Turan, şunları söyledi:

"Söylenti bile olsa Beşiktaş gibi büyük, ünlü ve köklü bir kulüple adımın anılması benim için bir onur, gerçek bir gururdur. Ancak Shakhtar Donetsk'te inanılmaz hayallerimiz var. Yönetimle bile hedeflerimizi belirledik."