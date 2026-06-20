Beşiktaş'ı bırakıp Kocaelispor'a gitmek istiyor: Haber göndermiş

Beşiktaş'ta 3 sezondur forma giyen ve Kocaelispor'a "Beni alın" diye haber gönderen futbolcunun kimliği belli oldu.

Özgür Kocaeli'den Hayrettin Albayrak, bu futbolcunun menajerinin yeşil siyahlı kulüple irtibata geçtiğini ileri sürdü.

"ÇOK İSTİYORMUŞ"

Albayrak, yazısında şu ifadeleri kullandı:



"Menajeri Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak Siyah-Beyazlı ekipte kalması uzak ihtimal olan Milot Rashica’yı önermiş Kocaelispor’a. İstanbul’a yakınız ya menajeri ve kendisi çok istiyorlarmış burayı. Kosovalı futbolcu 3 yıldır Beşiktaş forması giyiyor. İlk iki sezonu hiç fena değildi. İlk sezon 25’i ilk 11, 29 maçta süre almış ve 9 gole doğrudan katkı sunmuş. İkinci sezon 24’ü ilk 11, 28 maçta görev almış ve 8 gole doğrudan katkı vermiş. Siyah-Beyazlı ekibin etkili ismiydi, taraftar da seviyordu. Ancak geride bıraktığımız sezon ciddi bir düşüş gözlendi Rashica’da. Sadece 8’i ilk 11, 25 maçta süre alabilmiş ve 4 gole direkt katkı verebilmiş. Açarsak 1 gol atıp 3 asist yapmış.

İlk iki sezonki performansına bakarak "mutlaka alınır" dersin ama üçüncü sezonu görünce düşünürsün. 29 yaşında. İşe yaramaz deyip kesip atılacak bir isim değil ama "katkı sağlar, almak için çaba gösterilebilir" de denemez. Burada önemli olan maliyeti. Beşiktaş, elden çıkarmayı düşündüğü futbolcu için bonservis falan istemez düşüncesindeyim. Zaten öyle bir talep olursa hiç düşünülmesin. Bonservisi ücretsizse, kendisi de makul bir fiyat talep ederse en azından düşünülebilir. Selçuk İnan’ın düşüncesi önemli. Beşiktaş’ta son senesi kötüydü ama potansiyeli olan biri; Selçuk İnan’ın elinde, Kocaelispor’da iyi işler yapabilir."