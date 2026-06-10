Beşiktaş'a veda etti Fenerbahçe istiyor: Aziz Yıldırım'dan olay hamle

Fenerbahçe'de pazar günü sonuçlanan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın transfer çalışmalarına hemen başladığı ve Beşiktaş'tan ayrılan futbolcuyu istediği ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen El Bilal Toure için kulübü Atalanta ile görüşmelere başladı.

24 yaşındaki Malili futbolcu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta 26 maça çıkmış, 7 gol atarken, 5 de asist yapmıştı.



Her iki kanatta ve santrfor bölgesinde forma giyebilen El Bilal Toure, Beşiktaş'la olan kiralık anlaşmasının bitmesiyle birlikte İtalya'ya dönmüştü.

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Atalanta, El Bilal Toure'yi 2022'de Reims'ten transfer etmişti.

Malili futbolcu, bir sezon da Almanya'nın Stuttgart takımında kiralık olarak oynamıştı.

Kariyerinde kulüplerde 151 maça çıkan futbolcu 31 gol attı.

El Bilal Toure Mali Milli Takımı'nda ise 26 maçta forma giyerken fileleri 8 kez havalandırdı.