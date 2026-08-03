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Beşiktaş'a transfer sürprizi: Al Nassr'dan ayrılıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldız oyuncularından Angelo'nun Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'a transfer sürprizi: Al Nassr'dan ayrılıyor

Al Nassr'ın 21 yaşındaki Brezilyalı kanadı Angelo, genç yabancı kontenjanını değerlendirmek isteyen Beşiktaş'a önerildi. TransferFeed'in haberine göre menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara sunulan teklif şimdi Vincenzo Italiano'nun masasında bekliyor.

KARARI ITALIANO VERECEK

Beşiktaş yönetiminin transfere ilişkin son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'ya bıraktığı belirtildi. İtalyan çalıştırıcının Angelo'ya onay vermesi halinde kulübün görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

CHELSEA'DEN AL NASSR'A 23 MİLYON EURO

Angelo, Eylül 2024'te Chelsea'den 23 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Nassr'a transfer olmuştu. Geçen sezon Suudi ekibiyle çıktığı 40 maçta 8 gol ve 12 asist üreten genç kanat, yaşına oranla etkileyici bir performans sergiledi.

MALİ SIKINTI TRANSFER FURSATI YARATTI

Al Nassr'ın içinde bulunduğu mali sıkıntıların Angelo transferini kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor. Beşiktaş'ın genç yabancı kontenjanını bu mevkide değerlendirmek istemesi ve oyuncunun profiliyle örtüşmesi, transferi cazip kılan unsurlar arasında gösteriliyor. Italiano'nun vereceği karar, sürecin seyrini belirleyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Transfer Vincenzo Italiano
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