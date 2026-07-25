Beşiktaş'a Salah yetmedi: Darwin Nunez de geliyor

Mohamed Salah transferinin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf eden Beşiktaş, forvet hattı için de çalışmalarını sürdürüyor.

Dusan Vlahovic transferinde yaşanan gecikmeler ve görüşmelerin uzaması sonrası siyah-beyazlılar rotasını Suudi Arabistan'a kırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN DARWIN NUNEZ BOMBASI

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş, Al Hilal'ın santrforu Darwin Nunez'i kiralık olarak transfer etmeye yaklaştı.

Siyah-beyazlı yönetimin Suudi ekibi ile kiralık sözleşme üzerinde görüştüğü ve bunun için de 4 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Nunez'in Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi.

NUNEZ'İN SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Al Hilal ile 24 resmi maçta forma giyen Uruguaylı yıldız, 9 gol atarken 5 de gol pası verdi.

LIVERPOOL 85 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcu, 2021-2022 sezonunda Benfica'da sergilediği etkileyici performansın ardından Liverpool'a transfer olmuştu.

İngiliz temsilcisi, Darwin Nunez için 85 milyon euro bonservis öderken, Uruguaylı golcü Anfield'da beklentilerin gerisinde kaldı. Geçtiğimiz sezonun başında ise 53 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.