Beşiktaş'a "Olabilir" dedi düşünmek için 2 gün süre istedi

Beşiktaş, uzun süredir devam eden teknik direktör arayışlarında olumlu bir adım attı. Siyah beyazlıların teklif yaptığı İtalyan hoca Vincenzo Italiano'nun "Olabilir" dediği ve 2 gün süre istediği belirtildi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in İtalya'da bir araya geldiği Italiano'nun teklife olumlu yaklaştığı bildirildi. İtalyan hocanın 2 gün sonra Özen'le tekrar görüşeceği ve kesin yanıtını vereceği ileri sürüldü.

VINCENZO ITALIANO KİMDİR?

48 yaşındaki Vincenzo Italiano, futbolu bıraktıktan sonra amatör takımlarda teknik direktörlüğe başladı.

Serie A takımı Fiorentina'nın 2021 yılında başına getirilen Italiano, 3 yıl bu görevde kaldı.

Daha sonra Bologna'da çalışan İtalyan teknik adam, geride kalan sezonun sonunda takımdan ayrıldı.

Italiano, şu anda boşta bulunuyor.