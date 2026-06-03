Beşiktaş'a "Olabilir" dedi düşünmek için 2 gün süre istedi
Beşiktaş teknik direktör arayışlarında sona gelmek üzere. Siyah beyazlıların görüştüğü İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun teklife olumlu yaklaştığı, bir kaç gün içinde kesin yanıtını vereceği belirtildi.
Beşiktaş, uzun süredir devam eden teknik direktör arayışlarında olumlu bir adım attı. Siyah beyazlıların teklif yaptığı İtalyan hoca Vincenzo Italiano'nun "Olabilir" dediği ve 2 gün süre istediği belirtildi.
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in İtalya'da bir araya geldiği Italiano'nun teklife olumlu yaklaştığı bildirildi. İtalyan hocanın 2 gün sonra Özen'le tekrar görüşeceği ve kesin yanıtını vereceği ileri sürüldü.
VINCENZO ITALIANO KİMDİR?
48 yaşındaki Vincenzo Italiano, futbolu bıraktıktan sonra amatör takımlarda teknik direktörlüğe başladı.
Serie A takımı Fiorentina'nın 2021 yılında başına getirilen Italiano, 3 yıl bu görevde kaldı.
Daha sonra Bologna'da çalışan İtalyan teknik adam, geride kalan sezonun sonunda takımdan ayrıldı.
Italiano, şu anda boşta bulunuyor.