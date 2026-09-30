Beşiktaş'a milli arada 2 yıldızında da müjdeli haber geldi

Beşiktaş'ın sakatlıkları nedeniyle milli takımlarında görev alamayan dünyaca ünlü hücumcuları Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'dan siyah-beyazlı camiaya müjdeli haber geldi.

VLAHOVİC'İN SON DURUMU

Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda sakatlığı yüzünden forma şansı bulamayan Dusan Vlahovic, bireysel çalışmalarına İstanbul'da devam etti.

Sağlık ekibinin kontrolünde çalışmalarını sürdüren Sırp golcünün sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Golcü forvetin hafta sonu itibarıyla takımla birlikte antrenmanlara başlaması planlanıyor. Vlahovic'in takımla olan çalışmalarda herhangi bir sakatlık durumu olmaması halinde Kocaelispor maçında kadroda yer alması bekleniyor.

TROSSARD'DA İYİYE GİDİYOR

Siyah-beyazlılara, bir diğer müjdeli haber de Belçikalı yıldızından geldi. Belçika Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan deneyimli futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde geride kalan iki karşılaşmada da forma giyemedi.

Beşiktaş cephesi Trossard'ın da sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini ve Kocaelispor maçına kadar yüzde 100 hazır hale geleceği öğrenildi.

İKİ YILDIZA DA YAKIN TAKİP

Beşiktaş teknik heyeti, her iki oyuncunun sağlık durumunuda yakından takip ediyor. Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın takıma dönmesiyle birlikte tecrübeli teknik adam Vincenzo Italiano'nun da hücum hattındaki opsiyonlarını tekrar güçlü tutacak.