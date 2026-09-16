Beşiktaş'a kritik maç öncesi kötü haber: İtaliano duyurdu

Beşiktaş'tan kritik Marsilya maçı öncesi kötü haber geldi.

Vincenzo İtaliano, ilk UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesi yaptığı basın toplantısında Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle kadroda olmayacağını belirtti. İtaliano'nun bu kritik mücadelede İlhan Fakılı'ya görev vermesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano, Marsilya mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında taraftarları üzen gelişmeyi "Trossard, ağrıları nedeniyle yarınki Marsilya maçında kadroda olmayacak'' diyerek resmen paylaştı.

İLHAN FAKILI'YA GÖREV

İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş’ın Belçikalı yıldız futbolcusu Leandro Trossard’ın şiddetli ağrıları bulunduğunu ve bu gerekçeyle maç kadrosuna dahil edilmeyeceğini belirtti.

Takımın en önemli hücum silahlarından birinden yoksun kalacak olan tecrübeli teknik adamın, sahaya süreceği alternatif isim üzerindeki planı da netleşmeye başladı. Italiano'nun bu zorlu ve kritik Fransa deplasmanında, Trossard'ın yokluğunda genç yetenek İlhan Fakılı'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.