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Beşiktaş'a kritik maç öncesi kötü haber: İtaliano duyurdu

Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya karşılaşması önce kötü haber: İtaliano sakatlığı açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'a kritik maç öncesi kötü haber: İtaliano duyurdu
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Beşiktaş'tan kritik Marsilya maçı öncesi kötü haber geldi.

Vincenzo İtaliano, ilk UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesi yaptığı basın toplantısında Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın ağrıları nedeniyle kadroda olmayacağını belirtti. İtaliano'nun bu kritik mücadelede İlhan Fakılı'ya görev vermesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano, Marsilya mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında taraftarları üzen gelişmeyi "Trossard, ağrıları nedeniyle yarınki Marsilya maçında kadroda olmayacak'' diyerek resmen paylaştı.

Beşiktaş'a kritik maç öncesi kötü haber: İtaliano duyurdu - Resim : 1

İLHAN FAKILI'YA GÖREV

İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş’ın Belçikalı yıldız futbolcusu Leandro Trossard’ın şiddetli ağrıları bulunduğunu ve bu gerekçeyle maç kadrosuna dahil edilmeyeceğini belirtti.

Beşiktaş'a kritik maç öncesi kötü haber: İtaliano duyurdu - Resim : 2

Takımın en önemli hücum silahlarından birinden yoksun kalacak olan tecrübeli teknik adamın, sahaya süreceği alternatif isim üzerindeki planı da netleşmeye başladı. Italiano'nun bu zorlu ve kritik Fransa deplasmanında, Trossard'ın yokluğunda genç yetenek İlhan Fakılı'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Vincenzo Italiano
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