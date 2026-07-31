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Halk TV Spor Beşiktaş’a karşı forma giydi: Galatasaray gündemine aldı

Beşiktaş’a karşı forma giydi: Galatasaray gündemine aldı

Santrfor takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş’a karşı oynayan futbolcuyu gündemine aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş’a karşı forma giydi: Galatasaray gündemine aldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, golcü takviyesi yapmak için de çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin ayrılışı sonrası forvet takviyesi yapmak istiyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİ FRANCULINO

TRT Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray, Midtjylland forması giyen Franculino’yu gündemine aldı.

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Yönetim, 22 yaşındaki genç golcüyü satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlıyor.

Danimarka ekibinin, Franculino için 35 milyon euro talep ettiği haberin detayları arasında yer aldı.

GALATASARAY EKİP GÖNDERDİ

Galatasaray’ın, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Midtjylland ile oynadığı maçta Franculino’yu izlemesi için ekip de gönderdiği ifade edildi.

Teknik ekipten de olumlu rapor alan Gine Bissaulu oyuncu, geride bıraktığımız sezon 34 maçta 2 bin 181 dakika süre bulurken, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Beşiktaş Transfer
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