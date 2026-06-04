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Halk TV Spor Beşiktaş'a İtalyan teknik direktör: Prensipte anlaşıldı

Beşiktaş'a İtalyan teknik direktör: Prensipte anlaşıldı

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile prensipte anlaşma sağladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'a İtalyan teknik direktör: Prensipte anlaşıldı

Beşiktaş, teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti.
İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların, 49 yaşındaki teknik adam ile prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİYETE DÖKÜLECEK

Her iki taraf arasında sözleşme maddeleri konuşulurken, görüşmenin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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HÜCUM FUTBOLU SEVİYOR

Vincenzo İtaliano son iki sezon Bologna'yı çalıştırdı. Daha önce de üç sezon Fiorentina'da görev yapan İtaliano, hücum futboluna verdiği önemle tanınıyor.

2 YIL ÜST ÜSTE KONFERANS LİGİ FİNALİ OYNADI

İtalyan teknik adam, kariyerinde Bologna ile İtalya kupası kazanırken, Fiorentina ile de 2023 ve 2024 yıllarında UEFA Konferans Ligi'nde final oynadı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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