Beşiktaş'a büyük sürpriz: İmzalar atılmak üzereyken transfer bir anda zora girdi

UEFA'ya listelerin bildirilmesinden önce orta sahaya son bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Nicolas Raskin transferinde neye uğradığını şaşırdı.

RANGERS SON ANDA ŞARTLARI DEĞİŞTİRDİ

Oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya varılırken İskoç kulübü son anda fikir değiştirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; transfer tam bitmek üzereyken Rangers anlaşma şartlarını değiştirmeye kalktı.

TRANSFER ZORA GİRDİ

Beşiktaş yönetimi son anda çıkan pürüzleri çözmek adına yoğun bir uğraş verse de şuan için herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 50 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 50 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 4 bin 204 dakika sahada kaldı. Nicolas Raskin bu sürede 7 gol ve 9 asist kaydetti.